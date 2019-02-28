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Четверг, 28.02.2019
Японская художница раскрашивает свои иллюстрации с помощью самой природы (Фото)
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Японская художница раскрашивает свои иллюстрации с помощью самой природы (Фото)

В моде на кимоно часто используются сезонные мотивы, которые японская художница и Твиттер-пользовательница под ником Kotetsu решила включить в свои бумажные силуэты. Недавняя серия ее работ демонстрирует не только высокий уровень художественного мастерства, но и всю красоту и многообразие природы. Kotetsu вырезает на листе бумаги силуэты японских девушек в кимоно и других нарядах, но вместо того чтобы пользоваться красками, фломастерами или цветными карандашами, она позволяет раскрашивать платья самой природе, подставляя свои иллюстрации на фоне осенних красок и фотографируя их.
obiskusstve.com
Фото: obiskusstve.com
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