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Реалистичные уличные работы нью-йоркского художника (Фото)
Уличный художник Шон Йоро под псевдоним Хула создал потрясающую серию стрит-арта, изобразив женщин, выходящих из воды, на бетонных стенах заброшенных сооружений. Удивительно, но гавайскому мастеру, живущему в Нью-Йорке, пришлось работать стоя или сидя на доске для серфинга, при этом балансируя на воде вместе с банками краски. Снимки своих творений Шон выставляет на личном сайте и странице в Instagram.
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