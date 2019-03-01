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Пятница, 01.03.2019
Реалистичные уличные работы нью-йоркского художника (Фото)
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Реалистичные уличные работы нью-йоркского художника (Фото)

Уличный художник Шон Йоро под псевдоним Хула создал потрясающую серию стрит-арта, изобразив женщин, выходящих из воды, на бетонных стенах заброшенных сооружений. Удивительно, но гавайскому мастеру, живущему в Нью-Йорке, пришлось работать стоя или сидя на доске для серфинга, при этом балансируя на воде вместе с банками краски. Снимки своих творений Шон выставляет на личном сайте и странице в Instagram.
bigpicture.ru
Фото: Instagram
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Instagram, Искусство, Художник, Шон Йоро, Хула, Уличные работы на воде.
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