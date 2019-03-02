Скачать
Суббота, 02.03.2019
Очарование повседневности в теплых акварельных рисунках болгарской художницы
1 / 19

Очарование повседневности в теплых акварельных рисунках болгарской художницы

Болгарская художница-иллюстратор Клементина Петрова (Clementine Petrova) рисует, сколько себя помнит. Сейчас девушка перебралась в Лондон, уволилась с постоянного места работы и стала фриланс-иллюстратором. В перерывах между проектами Клементина зарисовывает трогательные моменты из своей жизни. От ее работ так и веет теплом, настоящей любовью и уютом. Клементина обожает работать с акварелью, которая придает ее рисункам такой волшебный эффект. Предлагаем вам взглянуть на работы этой прекрасной художницы.
Фото: bigpicture.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Художница, Искусство, Иллюстрации, Рисунки, Клементина Петрова.
00:01 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь