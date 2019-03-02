Очарование повседневности в теплых акварельных рисунках болгарской художницы Болгарская художница-иллюстратор Клементина Петрова (Clementine Petrova) рисует, сколько себя помнит. Сейчас девушка перебралась в Лондон, уволилась с постоянного места работы и стала фриланс-иллюстратором. В перерывах между проектами Клементина зарисовывает трогательные моменты из своей жизни. От ее работ так и веет теплом, настоящей любовью и уютом. Клементина обожает работать с акварелью, которая придает ее рисункам такой волшебный эффект. Предлагаем вам взглянуть на работы этой прекрасной художницы.