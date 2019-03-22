Назад в прошлое: как выглядели бы альбомы современных поп-исполнителей в стиле 80-х (Фото)

Художник из Колумбии Фульвио Обрегон вдохновился 80-ми и создал любопытный проект, в котором нарисовал музыкальные обложки современных звезд поп-музыки в стиле тех времен, но в будущем. Свою работу он назвал "2080-е годы. Прошлое – это будущее" и даже придумал для каждого исполнителя не только образ, но и название альбома. Предлагаем вам взглянуть на творчество этого художника.