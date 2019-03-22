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Воскресенье, 24.03.2019
Назад в прошлое: как выглядели бы альбомы современных поп-исполнителей в стиле 80-х (Фото)
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Назад в прошлое: как выглядели бы альбомы современных поп-исполнителей в стиле 80-х (Фото)

Художник из Колумбии Фульвио Обрегон вдохновился 80-ми и создал любопытный проект, в котором нарисовал музыкальные обложки современных звезд поп-музыки в стиле тех времен, но в будущем. Свою работу он назвал "2080-е годы. Прошлое – это будущее" и даже придумал для каждого исполнителя не только образ, но и название альбома. Предлагаем вам взглянуть на творчество этого художника.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Альбом, Художник, Рисунок, 80-е, Фульвио Обрегон, Колумбийский художник, Поп-индустрия.
11:04 Пт, 22 Март 2019 Телеграф
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