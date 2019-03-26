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Среда, 27.03.2019
Искусство фотографии: как делают самые популярные эффекты (Фото)
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Искусство фотографии: как делают самые популярные эффекты (Фото)

Ни для кого не секрет, что для создания хорошей фотографии требуется несколько важных факторов: грамотно выстроенная композиция, опытность фотографа и, конечно же, правильные настройки фотокамеры. Если вы считаете, что для создания дополнительных эффектов в кадре требуется дорогое дополнительное оборудование, то вы очень ошибаетесь. Предлагаем вам взглянуть на то, что происходит за кадром у талантливого фотографа по имени Брэндон Вулфел, когда он создает свои впечатляющие снимки. По сути, он использует обычные повседневные предметы, чтобы превратить обычное фото в настоящий шедевр.
fototelegraf.ru
Фото: pixabay.com
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18:53 Вт, 26 Март 2019 Телеграф
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