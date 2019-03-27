"Как должна вести себя хорошая жена": иллюстрации из журнала XIX века (Фото)

В сети активно обсуждают иллюстрации к журналу XIX века, который является неким пособием о том, "как должна вести себя хорошая жена". Согласно этим правилам предполагается, что жена должна возить мужа на велосипеде и встречать его возле работы, провожая домой. Иллюстрации попали в сеть давно, но сейчас их начали обсуждать с новой силой.