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Среда, 27.03.2019
"Как должна вести себя хорошая жена": иллюстрации из журнала XIX века (Фото)
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"Как должна вести себя хорошая жена": иллюстрации из журнала XIX века (Фото)

В сети активно обсуждают иллюстрации к журналу XIX века, который является неким пособием о том, "как должна вести себя хорошая жена". Согласно этим правилам предполагается, что жена должна возить мужа на велосипеде и встречать его возле работы, провожая домой. Иллюстрации попали в сеть давно, но сейчас их начали обсуждать с новой силой.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Женщины, Мужчины, Отношения, Муж, Жена, XIX век.
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