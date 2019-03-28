Спектакль "VERBA": театральная премьера в Национальном театре им. Ивана Франко (Видео)

Новости культуры: На сцене Национального академического драматического театра имени Ивана Франко новый спектакль "VERBA" по мотивам драмы-феерии "Лісова пісня" Леси Украинки.

Verba" по латыни означает: "слова", "речь", "текст", "слова песни","рукопись"... Фонетически это совершенно совпадает с украинским словом "верба". Верба-растение - место, где живет Мавка, главная героиня произведения Леси Украинки. Мавка выходит из вербы в начале пьесы и в вербу возвращается. Verba-слова - место, где живет сама Леся Украинка и ее поэтическое наследство. "В серці знайшла я теє слово чарівне, що й озвірілих в люди повертає..." - говорит Мавка. Кажется, эта фонетическая игра была спланирована самим автором "Лісової пісні" - этого сложного, многослойного произведения. Драматическая история любви Мавки и Лукаша заводит нас за таинственные кулисы, где зарождаются стихии непонятной героям вселенной, где отзвук настоящего приобретается ценой собственной жизни.

Спектакль "VERBA" - это оригинальное авторское прочтение хрестоматийной драмы Леси Украинки "Лісова пісня" от известного украинского кино- и театрального режиссера, одного из лучших современных театральных художников Сергея Маслобойщикова. Оригинальность прочтения заключается в приближении глубинных философских категорий Леси Украинки сегодняшнему зрителю. За неординарностью сценического воспроизведения, яркостью театрального образа, режиссер-постановщик напоминает всем нам, кто существует в прагматичном мире, о вечных понятиях Красоты самой Жизни, Любви, как жизненной силы, которая способна не только обновляться сама, но и делать мир совершеннее, чище. Это спектакль о любви, которая даруется Богом, Космосом и которую не каждому дано понять и почувствовать. Господь даровал ее Лукашу, но тот не способен был оценить все величие и священность Божьего благословения. Предав Мавку, он предает себя, исчезает его естество...

Режиссер спектакля Сергей Маслобойщиков не только разработал художественное решение сценического пространства, но и предложил собственную сценическую редакцию одного из величайших текстов украинской литературы.