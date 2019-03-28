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Четверг, 28.03.2019
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В Англии найдена версия картины великого художника

В Англии найдена версия картины великого художника
20:00 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: zn.ua

Новости культуры: Картина оказалась версией шедевра Боттичелли.

Эксперты организации English Heritage, которые проводили реставрацию предполагаемой копии шедевра Сандро Боттичелли, заявили о том, что на самом деле картина была создана в мастерской художника. Как сообщает ВВС, работа считалась поздней копией "Мадонны граната", которую Боттичелли создал в 1487 году.

После того, как с картины стерли густую желтую олифу, оказалось, что картина была создана в мастерской художника во Флоренции в ХV веке. В организации отметили, что проконсультировались с экспертами из Музея Виктории и Альберта и Национальной галереи для того, чтобы подтвердить происхождение картины.

"После удаления желтой олифы, рентгеновского и инфракрасного обследования обнаружили оригинальную картину, в частности изменения окончательной композиции, которые нехарактерны для прямой имитации", - заявила старший реставратор из English Heritage Рейчел Тернбулл.

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Считалось, что картина была имитацией, которая принадлежала кисти неизвестного художника. Вместе с тем, эксперты считают, что у Боттичелли была мастерская, в которой создавались версии и адаптации работ, пользовавшихся популярностью.

Эта картина, которая находится в Ranger's House в Гринвиче, теперь считается ближайшей версией шедевра Боттичелли 1487 года. На ней изображена грусть Девы Марии, которая держит ребенка-Христа и гранат. Окружают Деву Марию ангелы.

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Все по теме:

ВВС, Картина, Дева Мария, Копия, Оригинал, Боттичелли, Мадонна с гранатом, Рейчел Тернбулл, English Heritage.
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