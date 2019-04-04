"Неожиданные" шедевры в простых и мимолетных вещах (Фото) Нужно обладать достаточно внимательным взглядом, чтобы замечать небольшие произведения искусства, которые нас окружают. Это может быть тень от дерева, напоминающая силуэт человека, или облако, принявшее форму какого-нибудь животного. Случайное искусство можно увидеть везде, куда бы вы ни повернули голову - нужно просто использовать своё воображение.