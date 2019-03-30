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Фото украинца, сделанное с помощью дрона, попало в 26 лучших снимков зарубежного конкурса

Фото украинца, сделанное с помощью дрона, попало в 26 лучших снимков зарубежного конкурса
15:04 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: glavcom.ua

Новости культуры: Кадр занял призовое место в категории "Выбор зрителей".

На снимке из Киева снята Родина-Мать с высоты птичьего полета. Монумент окутан густым туманом настолько, что под ним не видно земли. Складывается впечатление, что она парит в облаках.

Сергей всю жизнь живет в Киеве и фотографирует столицу при каждом удобном случае. В Instagram он известен под ником werter. Снимает еще со школьного возраста, работал фотокорром в различным информагентствах.

С 2012 года увлекся мобильной стрит-фотографией. С тех пор фотографирует со своего iPhone.

Каждый год команда SkyPixel выискивает лучшие фотографии, сделанные дронами, и награждает победителей очень крутыми призами.

Леонардо Ди Каприо выставил в своем Instagram фото украинского фотографа

Победитель Дерек Баумгартнер получил главный приз - различную фото-технику на $12090 за вот эту фотографию монастыря Мон-Мишель во Франции.

Эту популярную туристическую достопримечательность ежегодно посещает почти 3 миллиона человек. Остров сам по себе является невероятным наследием, однако выдающиеся фотографические навыки Баумгартнера подняли остров и захватывающий дух монастырь на совершенно новый уровень.

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Все по теме:

Фото, Украинец, Родина-мать, SkyPixel Aerial Photography &amp; Video Contest 2018, С помощью дрона, werter.
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