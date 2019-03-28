Леонардо Ди Каприо выставил в своем Instagram фото украинского фотографа

Снимок был сделан для канала Discovery, где время от времени появляются работы украинца. На фотографии изображен самый большой ледник Европы, который располагается в Исландии. Он тает с бешеной скоростью - ежегодно он уменьшается на 100 метров. И Ладанивский с грустью констатирует: если на проблемы изменения климата общество не обратит должного внимания, то потомки такой красоты уже не увидят.
"У меня шок! Мое фото опубликовал в своем профиле Леонардо Ди Каприо!" - поделился фотограф.
Он говорит, что сначала не поверил своим глазам и думал, что это фейковая страница. Однако когда зашел на профиль звезды, увидел галочку верефикации и 30 миллионов подписчиков, то понял - это именно тот кумир миллионов.
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#Regram #RG @discovery: “Ice caves are a miracle of nature. I first visited an ice cave in Iceland, which is located on the largest glacier in Europe. I had the feeling that I was in a location from a fantastic world. Unfortunately, this glacier decomposes every year more and more, making it unlikely that future generations of people will be able to see its icy beauty.”
"Мне очень приятно, что Леонардо Ди Каприо опубликовал мое фото с текстом, который освещает проблему человечества", - отметил Ладанивский.