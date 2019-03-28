Леонардо Ди Каприо выставил в своем Instagram фото украинского фотографа

Новости шоу бизнеса: Леонардо Ди Каприо обратил внимание своих подписчиков на проблему глобального потепления.

Снимок был сделан для канала Discovery, где время от времени появляются работы украинца. На фотографии изображен самый большой ледник Европы, который располагается в Исландии. Он тает с бешеной скоростью - ежегодно он уменьшается на 100 метров. И Ладанивский с грустью констатирует: если на проблемы изменения климата общество не обратит должного внимания, то потомки такой красоты уже не увидят.

"У меня шок! Мое фото опубликовал в своем профиле Леонардо Ди Каприо!" - поделился фотограф.

Он говорит, что сначала не поверил своим глазам и думал, что это фейковая страница. Однако когда зашел на профиль звезды, увидел галочку верефикации и 30 миллионов подписчиков, то понял - это именно тот кумир миллионов.

"Мне очень приятно, что Леонардо Ди Каприо опубликовал мое фото с текстом, который освещает проблему человечества", - отметил Ладанивский.