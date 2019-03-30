Удивительные здания со льда и снега (Фото) Эти сооружения находятся в китайском городе Харбин. Их сделали на 35-й крупнейший Международный фестиваль льда и снега. Огромные реплики известных мировых сооружений, гигантские 240-метровые горки, церкви и пагоды с приходом тепла начинают таять и рушиться, оголяя стальные каркасы и кабели, которые совсем недавно запитывали красочное ночное освещение.