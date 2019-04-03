Параллельный мир в иллюстрациях графического дизайнера с Китая (Фото) Гонконг глазами Томми Фунга (Tommy Fung) - гораздо веселее и интереснее, чем глазами обычного наблюдателя. Он мастерски заигрывает со зданиями, людьми, транспортом и природой в стиле сюрреализма, изображая город как творение своего неисчерпаемого воображения.