Параллельный мир в иллюстрациях графического дизайнера с Китая (Фото)

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Гонконг глазами Томми Фунга (Tommy Fung) - гораздо веселее и интереснее, чем глазами обычного наблюдателя. Он мастерски заигрывает со зданиями, людьми, транспортом и природой в стиле сюрреализма, изображая город как творение своего неисчерпаемого воображения.
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