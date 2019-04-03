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Среда, 03.04.2019
Параллельный мир в иллюстрациях графического дизайнера с Китая (Фото)
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Параллельный мир в иллюстрациях графического дизайнера с Китая (Фото)

Гонконг глазами Томми Фунга (Tommy Fung) - гораздо веселее и интереснее, чем глазами обычного наблюдателя. Он мастерски заигрывает со зданиями, людьми, транспортом и природой в стиле сюрреализма, изображая город как творение своего неисчерпаемого воображения.
bugaga.ru
Фото: Instagram
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Instagram, Сюрреализм, Tommy Fung, Красивые иллюстрации, SurrealHK, Томми Фунг.
10:48 Сегодня Телеграф
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