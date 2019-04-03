Невероятные шедевры искусства, "нарисованные" обычным конструктором (Фото)

Существует какая-то странная взаимосвязь между конструктором LEGO и жизненными этапами человека. Практически все авторы этих невероятных творений - именно такие люди, и они подняли возможность игры с LEGO на совершенно новый уровень, воспроизведя с помощью "кирпичиков" произведения классического искусства.