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Среда, 03.04.2019
Невероятные шедевры искусства, "нарисованные" обычным конструктором (Фото)
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Невероятные шедевры искусства, "нарисованные" обычным конструктором (Фото)

Существует какая-то странная взаимосвязь между конструктором LEGO и жизненными этапами человека. Практически все авторы этих невероятных творений - именно такие люди, и они подняли возможность игры с LEGO на совершенно новый уровень, воспроизведя с помощью "кирпичиков" произведения классического искусства.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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