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Самое известное оружие в истории искусства: пистолет Ван Гога уйдет с молотка

Самое известное оружие в истории искусства: пистолет Ван Гога уйдет с молотка
19:41 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры: В Париже пройдет аукцион, одним из лотов которого станет револьвер - как предполагают, именно с его помощью Винсент Ван Гог убил себя.

Его потенциальная стоимость составляет от $45 тысяч до почти $70 тысяч.

Револьвер был найден в 1965 году фермером на поле неподалеку от местечка Овер-сюр-Уаз во Франции, в котором Винсент Ван Гог провел последние месяцы жизни. 27 июля 1890 года 37-летний художник пошел в поле, где часто работал над своими картинами, и выстрелил себе в живот.

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Через некоторое время, несмотря на рану, он смог добраться до отеля, в котором проживал, и его осмотрел доктор. На следующее же утро была отправлена телеграмма брату Ван Гога Тео, который сразу приехал и провел с художником последние часы его жизни.

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Ван Гог, Пистолет, Винсент Ван Гог, Подстрелили Ван Гог.
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