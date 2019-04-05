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Пятница, 05.04.2019
Наркотический эксперимент: художник продемонстрировал воздействие препаратов на мозг человека (Фото)
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Наркотический эксперимент: художник продемонстрировал воздействие препаратов на мозг человека (Фото)

Чтобы создать эту серию иллюстраций, графическому дизайнеру Брайану Поллетту (Brian Pollett), aka Pixel-Pusha, в течение 20 дней пришлось принимать различные наркотики. Художник из Сан-Франциско говорит, что тем самым он "хотел создать возможности для просвещения, связанные и с психоделиками, и с искусством".
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Наркотики, Эксперимент, Рисунок, Иллюстрация, Воздействие наркотиков.
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