Наркотический эксперимент: художник продемонстрировал воздействие препаратов на мозг человека (Фото) Чтобы создать эту серию иллюстраций, графическому дизайнеру Брайану Поллетту (Brian Pollett), aka Pixel-Pusha, в течение 20 дней пришлось принимать различные наркотики. Художник из Сан-Франциско говорит, что тем самым он "хотел создать возможности для просвещения, связанные и с психоделиками, и с искусством".