Добро пожаловать в сказочный мир: Неповторимые работы художницы-самоучки (Фото) Детская память и восприятие - это нечто уникальное, то, что неподвластно взрослым людям. это и пытается донести до окружающего мира художница из Англии Демельза Хотон.