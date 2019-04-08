Цифровой сюрреализм в женском обличье (Фото) Марсела Боливар (Marcela Bolivar) - цифровой художник и дизайнер, которая вот уже несколько лет занимается фотомонтажом. Все ее творчество основано на созданных ею снимках, которые проходят тяжелый процесс трансформации, сборки и детализации, что приближает их к изобразительному искусству. В итоге, все созданные ею изображения представляют собой коллекцию воспоминаний и личных символов, запертых в уединенных мирах, где грубая человеческая природа говорит через сложные образы, от которых невозможно отвести глаз.