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Понедельник, 08.04.2019
Цифровой сюрреализм в женском обличье (Фото)
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Цифровой сюрреализм в женском обличье (Фото)

Марсела Боливар (Marcela Bolivar) - цифровой художник и дизайнер, которая вот уже несколько лет занимается фотомонтажом. Все ее творчество основано на созданных ею снимках, которые проходят тяжелый процесс трансформации, сборки и детализации, что приближает их к изобразительному искусству. В итоге, все созданные ею изображения представляют собой коллекцию воспоминаний и личных символов, запертых в уединенных мирах, где грубая человеческая природа говорит через сложные образы, от которых невозможно отвести глаз.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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Фотомонтаж, Marcela Bolivar, Марсела Боливар, Цифровой сюрреализм.
20:22 Сегодня Телеграф
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