Необычные существа в работах Les Créatonautes (Фото) Просто удивительно, насколько искусство расширяет границы! Искусство - это средство выражения, которое дает художнику возможность выразить все, что у него на уме. А еще это помогает художнику совершенствовать свой творческий потенциал.