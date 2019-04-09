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Вторник, 09.04.2019
Неизвестные секреты классических картин, о которых стало известно только сейчас (Фото)
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Неизвестные секреты классических картин, о которых стало известно только сейчас (Фото)

Даже спустя годы после того, как они были закончены, известные произведения искусства продолжают озадачивать нас. Их странные и неясные подробности вызвали множество спекуляций. Однако благодаря усовершенствованным технологиям мы становимся все ближе к тому, чтобы узнать правду о многих из этих загадочных произведений.
fullpicture.ru
Фото: fullpicture.ru
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