Воплощение детских фантазий: Рисунки, превращенные в милые игрушки (Фото) Все дети пытаются нарисовать то, что на что хватает их воображения, используя мало или столько цветов, сколько им хочется. И хотя некоторые родители могут с гордостью повесить красочные шедевры своих малышей на холодильники и стены, обычно это все, что мы можем сделать, чтобы понять и оценить их усилия. Тем не менее, мы живем во времена, когда инновации - это то, чем все живут и дышат, поэтому неудивительно, что кому-то пришла в голову идея превратить все милые, странные и, казалось бы, бессмысленные детские рисунки в реальные плюшевые игрушки. И результаты довольно впечатляющие.