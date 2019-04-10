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Среда, 10.04.2019
Воплощение детских фантазий: Рисунки, превращенные в милые игрушки (Фото)
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Воплощение детских фантазий: Рисунки, превращенные в милые игрушки (Фото)

Все дети пытаются нарисовать то, что на что хватает их воображения, используя мало или столько цветов, сколько им хочется. И хотя некоторые родители могут с гордостью повесить красочные шедевры своих малышей на холодильники и стены, обычно это все, что мы можем сделать, чтобы понять и оценить их усилия. Тем не менее, мы живем во времена, когда инновации - это то, чем все живут и дышат, поэтому неудивительно, что кому-то пришла в голову идея превратить все милые, странные и, казалось бы, бессмысленные детские рисунки в реальные плюшевые игрушки. И результаты довольно впечатляющие.
4tololo.ru
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Игрушки, Детские рисунки, Budsies.
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