Еда как искусство: Яркие блюда парня и Instagram (Фото) Многие время от времени фотографируют свою еду и выкладывают в социальных сетях. Но некоторые фуд-художники делают особенно впечатляющие фотографии. В попытке создать уникальный и интересный фуд-арт они используют все свое мастерство вкупе с невероятной фантазией.