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Украинский фотограф попал в десятку лучших в мире

Украинский фотограф попал в десятку лучших в мире
13:28 Сегодня Телеграф culturemeter.od.ua culturemeter.od.ua

Новости культуры: Родом из Одессы, фотограф смог покорить жюри международного конкурса своим талантом и попасть в десятку лучших фото-художников мира.

Одесский фотограф Евгений Самученко попал в десятку лучших фотографов в мире по версии крупного международного фотоконкурса "Sente Antu Cup", организованного в Китае.

Церемония награждения "Top 10 photographers of the World" состоялась в марте и проходила недалеко от города Яндзы в регионе Анту (Китай). После торжественного награждения Евгений принял участие в пресс-конференциях и других мероприятиях, которые организовали для победителей китайцы.

Природные пейзажи и сказочные леса от фотографа из Норвегии 

Он единственный участник из Украины, а среди победителей также представлены фотографы из Франции, Израиля, Чехии, Ирана, России, Индии, Бангладеша и Китая. На конкурс Евгений подал серию из 30 ночных работ, сделанных в разных уголках планеты.

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Украина, Китай, Одесса, Конкурс, мир, Снимок, Фото, Художник, Международный.
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