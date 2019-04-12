Украинский фотограф попал в десятку лучших в мире

Новости культуры: Родом из Одессы, фотограф смог покорить жюри международного конкурса своим талантом и попасть в десятку лучших фото-художников мира.

Одесский фотограф Евгений Самученко попал в десятку лучших фотографов в мире по версии крупного международного фотоконкурса "Sente Antu Cup", организованного в Китае.

Церемония награждения "Top 10 photographers of the World" состоялась в марте и проходила недалеко от города Яндзы в регионе Анту (Китай). После торжественного награждения Евгений принял участие в пресс-конференциях и других мероприятиях, которые организовали для победителей китайцы.

Он единственный участник из Украины, а среди победителей также представлены фотографы из Франции, Израиля, Чехии, Ирана, России, Индии, Бангладеша и Китая. На конкурс Евгений подал серию из 30 ночных работ, сделанных в разных уголках планеты.