Скульптуры из еды: Как можно использовать овощи и фрукты для творческого выражения (Фото)

Хитросплетением листьев, цветов и ягод, фигурками фантастических рыбок, птичек и бабочек покрывает американская художница Мэрилин Сандерлэнд свои тыквенные скульптуры, превращая обычный овощ, выращенный на грядке, в шедевр. Эти удивительные резные экспонаты несомненно являются произведениями искусства, они восхищают и заставляют восторгаться зрителей тонкой кропотливой ручной работой мастерицы.