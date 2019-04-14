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Скульптуры из еды: Как можно использовать овощи и фрукты для творческого выражения (Фото)
Хитросплетением листьев, цветов и ягод, фигурками фантастических рыбок, птичек и бабочек покрывает американская художница Мэрилин Сандерлэнд свои тыквенные скульптуры, превращая обычный овощ, выращенный на грядке, в шедевр. Эти удивительные резные экспонаты несомненно являются произведениями искусства, они восхищают и заставляют восторгаться зрителей тонкой кропотливой ручной работой мастерицы.
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