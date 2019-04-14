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Воскресенье, 14.04.2019
Шторм и море: Невероятные пейзажи водной стихии Матье Риврина (Фото)
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Шторм и море: Невероятные пейзажи водной стихии Матье Риврина (Фото)

Его родина - живописная Бретань. Возможно, именно ее необыкновенные природные ландшафты и вдохновили Матье Риврина выбрать жанр пейзажной фотографии. Маленькие рыбацкие деревушки, лодки, башни, шпили, чайки, волшебные рассветы и закаты. А еще - суровые скалы, волны, штормовые ветра.
cameralabs.org
Фото: cameralabs.org
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Бретань, Французский фотограф, Матье Риврин, Breizh'scapes, Штормовые пейзажи, Крестоносцы в Бретани.
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