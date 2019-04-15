На стыке двух миров: Невероятные фотографии с разных ракурсов

Насладиться великолепием подводного мира доступно не каждому. Но благодаря труду талантливых фотографов мы можем видеть его во всей красе, а необычный ракурс на стыке земного и подводного мира особенно впечатляет.