Невероятные цветочные снимки от фотографа из Японии (Фото) Хико Такахаси (Hiko Takahashi) — талантливый фотограф-самоучка и любитель природы из Японии. Он фокусируется в основном на фотографиях цветов, макро и боке. У Хико более 20 300 подписчиков в Instagram.