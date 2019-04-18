Под водой: невероятной красоты снимки фотографа-дайвера (Фото) Джейсон Вашингтон (Jason Washington) — отмеченный наградами подводный фотограф и дайвер, который в настоящее время проживает на Каймановых островах. Он специализируется в основном на подводной и океанской фотографии. Джейсон снимает отличные фридайвинг-фотографии. На его страницу в Instagram подписаны более 41 тыс. человек.