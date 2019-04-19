Бывает же такое: невероятные пейзажи из еды (Фото)

Окружающие считают Карла Уорнера слегка странным: он может часами разглядывать овощи в супермаркетах. Карл - мастер жанра foodscape ("пейзаж из еды"). На его картинах горы сделаны из хлеба, деревья - это брокколи, волны - листья капусты, а роль камней исполняет печеный картофель. Фотограф и иллюстратор Карл Уорнер (Carl Warner) удивил весь мир своими картинами, созданными из еды. Мы поражены его работой и собрали для вас самые впечатляющие снимки. Наслаждайтесь.