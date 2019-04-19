Картины-оригами, которые выглядят как мир из компьютерной видеоигры (Фото)

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А Вы когда-нибудь задумывались о том, как выглядел бы наш мир, если бы состоял сплошь и рядом из кубов, треугольников и других геометрических фигур? И что если бы все мы находились и жили не в реальном мире, к которому привыкли, а внутри полигональной модели, где каждый штрих и сантиметр - это острая, угловатая грань, блестящая в лучах заходящего солнца или же сияющая на дне океана? Польский фрилансер и 3D-художник Мат Шулик (Mat Szulik) попробовал представить это в серии своих работ на туристическую тематику, которая носит название "Мир в гранях".
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