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Пятница, 19.04.2019
Картины-оригами, которые выглядят как мир из компьютерной видеоигры (Фото)
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Картины-оригами, которые выглядят как мир из компьютерной видеоигры (Фото)

А Вы когда-нибудь задумывались о том, как выглядел бы наш мир, если бы состоял сплошь и рядом из кубов, треугольников и других геометрических фигур? И что если бы все мы находились и жили не в реальном мире, к которому привыкли, а внутри полигональной модели, где каждый штрих и сантиметр - это острая, угловатая грань, блестящая в лучах заходящего солнца или же сияющая на дне океана? Польский фрилансер и 3D-художник Мат Шулик (Mat Szulik) попробовал представить это в серии своих работ на туристическую тематику, которая носит название "Мир в гранях".
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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Картины-оригами, Удивительные картины, Мат Шулик, Mat Szulik, 3D-художник, Мир в гранях.
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