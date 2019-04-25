Скачать
Четверг, 25.04.2019
Невероятно: реалистичные миниатюры из художественной полимерной глины (Фото)
1 / 27

Невероятно: реалистичные миниатюры из художественной полимерной глины (Фото)

Американка Ким по-настоящему умеет готовить: она делает великолепные миниатюры из художественной полимерной глины, которые выглядят как настоящая еда. В своем искусстве девушка использует масштаб 1:12 и накрывает глиняными блюдами целые столы. Правда, за такой стол можно уместить разве что лесных эльфов. Ах, если бы еще все это было съедобно!
Фото: bigpicture.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Искусство, Миниатюра, Полимерная глина, мини-скульптуры, мини-скульптуры из глины.
11:24 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь