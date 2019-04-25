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Четверг, 25.04.2019
Экстраординарные снимки Пола Фуэнтеса (Фото)
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Экстраординарные снимки Пола Фуэнтеса (Фото)

Пол Фуэнтес (Paul Fuentes) — графический дизайнер из Мехико, унаследовавший свой талант от родителей: навыки в дизайне и фотографии достались ему от матери, а терпение, позитивное мышление и спонтанность — от отца-музыканта. "Я хочу делать людей счастливыми. Моя цель — разнообразить вашу скучную Instagram-ленту и вызвать на вашем лице улыбку, – пишет Пол Фуэнтес на своём сайте. – Мне нравится напоминать людям, насколько увлекательным является мир, создавая причудливые и необычные изображения еды, животных и предметов. Эти изображения представляют собой минималистичные смешанные композиции ("мэшапы") в пастельных тонах". Его работы вызывают интерес, получают признание и используются для рекламы, а почти 260 тысяч подписчиков в Instagram и тысячи лайков под каждой фотографией только доказывают, что мимо творчества мексиканского графического дизайнера нельзя пройти мимо.
bugaga.ru
Фото: instagram.com
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