Сюрреализм в лучшем проявлении: невероятные автопортреты Кайла Томпсона (Фото) Кайл Томпсон – 27-летний фотограф из Чикаго, штат Иллинойс. Он делает концептуальные, странные и немного маниакальные автопортреты. Обычно Кайл отправляется в пустынные леса или заброшенные места, чтобы скрыться подальше от людских глаз, и дает здесь волю своей фантазии и творчеству.