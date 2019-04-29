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Понедельник, 29.04.2019
Волшебный микромир японского фотографа Мики Асаи (Фото)
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Волшебный микромир японского фотографа Мики Асаи (Фото)

"Я всегда удивляюсь, когда я смотрю в видоискатель камеры и вижу вещи, которые обычно невидимы". Мики Асаи - природный фотограф. Глядя через макро-объектив она пытается показать насколько прекрасен наш маленький мир.
http://loveopium.ru
Фото: http://loveopium.ru
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