Волшебный микромир японского фотографа Мики Асаи (Фото)

"Я всегда удивляюсь, когда я смотрю в видоискатель камеры и вижу вещи, которые обычно невидимы". Мики Асаи - природный фотограф. Глядя через макро-объектив она пытается показать насколько прекрасен наш маленький мир.