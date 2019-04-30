Оружие из легенд: Самые известные мечи средневековья (Фото) В Средние века меч являлся самым обычным предметом, без которого мужчине выходить из дома было не только нежелательно, но и опасно. В большинстве стран клинок являлся признаком свободного человека, но меч купца, героя и короля разделяла огромная пропасть. Мы расскажем вам о десяти наиболее знаменитых мечах в истории Средневековья.