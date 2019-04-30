Исландия, Норвегия, Альпы: Discovery публикует захватывающие фотографии украинского тревел-фотографа

Александр путешествует по разным странам мира, сам организовывает путешествия и делает необычайной красоты фото.
Блогер иногда фотографирует специально для Discovery, а они время от времени публикуют его снимки. Среди распространенных фотографий: самый большой ледник Европы, острова Северной Норвегии, гора Маттерхорн Пеннинских Альпах, зеленые крыши в Исландии и ее редкие птицы, известное австрийское село Гальштат и еще много других впечатляющих мест.
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“There are several places in Iceland where you can find puffins. They often settle on the coastal cliffs, so they are not very easy to photograph." + caption by Alexander Ladanivskyy (@ladanivskyy) . . . . #adventure #travel #nature #photography #photooftheday #explore #naturephotography #nature #potd #Iceland #puffin #sundayfunday
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❗️В мене шок! Моє фото опублікував в своєму профілі Леонардо Ді Капріо @leonardodicaprio . . Все почалося з того, що це фото я зробив спеціально для @discovery, вони з певною періодичністю публікують мої фото та розповів свою історію про відвідання найбільшого льодовика Європи, який знаходиться у Ісландії. Але на жаль цей льодовий тає з величезною швидкістю 100 метрів у рік і наші нащадки вже не побачуть цього чуда природи. . Вчора ввечері у стрічці мені вибиває, що моє фото опублікував Леонардо Ді Капріо. Звичайно я в це не повірив, бо подумав, як завжди якась фейкова сторінка, але коли я зайшов у цей профіль та побачив галочку верефікації та 30 мільйонів підписників, я зрозумів, що це він улюблений актор мільйонів. Легенда Г‘ю Гласса (Выживший), Великий Гетсбі, Острів проклятих і звичайно оскароносний Титанік, цей список можна продовжувати довго, це фільми на яких виросли покоління. . Мені дуже приємно, що @leonardodicaprio опублікував моє фото з текстом, який висвітлює проблему людства . Ice caves are a miracle of nature. I first visited an ice cave in Iceland, which is located on the largest glacier in Europe. I had the feeling that I was in a location from a fantastic world. Unfortunately, this glacier decomposes every year more and more, making it unlikely that future generations of people will be able to see its icy beauty.
Недавно со страницы Discovery фотографию Александра Ладанивського распространил себе на страницу сам Леонардо Ди Каприо. На снимке изображен самый большой ледник Европы – в Исландии. Он очень быстро тает, ежегодно уменьшаясь на 100 метров. Причиной этому является изменение климата, к которому блоггер хочет привлечь внимание.