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Вторник, 30.04.2019
Самые дорогие "пасхальные" яйца в истории искусства
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Самые дорогие "пасхальные" яйца в истории искусства

Пасха не за горами и пока народ старательно готовится к светлому празднику, выбирая для родных и близких символичные подарки, богачи также спешат порадовать себя и своих пассий приятными сюрпризами, стараясь преподнести им симпатичные пасхальные яйца, так похожие на настоящее произведение искусства, стоимость которого страшно произнести в слух, уж больно цифра кусается. Ведь как говорится, "яичко то не простое, а золотое" в прямом смысле этого слова.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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