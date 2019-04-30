Самые дорогие "пасхальные" яйца в истории искусства Пасха не за горами и пока народ старательно готовится к светлому празднику, выбирая для родных и близких символичные подарки, богачи также спешат порадовать себя и своих пассий приятными сюрпризами, стараясь преподнести им симпатичные пасхальные яйца, так похожие на настоящее произведение искусства, стоимость которого страшно произнести в слух, уж больно цифра кусается. Ведь как говорится, "яичко то не простое, а золотое" в прямом смысле этого слова.