Скачать
Четверг, 02.05.2019
Завораживающие 3D-татуировки и оптические иллюзии (Фото)
1 / 27

Завораживающие 3D-татуировки и оптические иллюзии (Фото)

Если вам уже надоели обычные татуировки на теле, тогда вам обязательно следует посмотреть на оптические иллюзии, которые создают настоящие мастера тату. Подобные 3D-рисунки на коже требуют немало работы и затраченного времени на их создание, но смотрятся они действительно впечатляюще.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Тату, Татуировки, Оптические иллюзии, 3D татуировки, Необычные татуировки.
03:11 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь