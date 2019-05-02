Завораживающие 3D-татуировки и оптические иллюзии (Фото) Если вам уже надоели обычные татуировки на теле, тогда вам обязательно следует посмотреть на оптические иллюзии, которые создают настоящие мастера тату. Подобные 3D-рисунки на коже требуют немало работы и затраченного времени на их создание, но смотрятся они действительно впечатляюще.