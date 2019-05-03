День кондитера 2019: Красивые торты как произведения искусств (Фото) Невероятно вкусные тортики в работах Елены Гнут. Такие кулинарные произведения даже жалко разрезать на кусочки, настолько они очаровательные. Сказочные зверюшки, анимационные портреты, герои из волшебных мест - все это можно увидеть только в работах талантливого кондитера.