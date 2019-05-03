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Воскресенье, 05.05.2019
День кондитера 2019: Красивые торты как произведения искусств (Фото)
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День кондитера 2019: Красивые торты как произведения искусств (Фото)

Невероятно вкусные тортики в работах Елены Гнут. Такие кулинарные произведения даже жалко разрезать на кусочки, настолько они очаровательные. Сказочные зверюшки, анимационные портреты, герои из волшебных мест - все это можно увидеть только в работах талантливого кондитера.
Фото: Instagram
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Кулинарное искусство, Елена Гнут, День кондитера 2019, Кондитерское произведение искусство.
10:49 Пт, 3 Май 2019 Телеграф
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