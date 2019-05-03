Сюрреалистические фотоманипуляции Кевина Кардена

Кевин Карден (Kevin Carden) - талантливый фотограф-самоучка, фотошоп-художник и педагог из Кернерсвилла, Северная Каролина, США. Кевин фокусируется в основном на цифровом искусстве и фотоманипуляциях.