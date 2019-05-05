Красивые съемки птиц от Kotics Zsolt Kotics Zsolt - талантливый фотограф-самоучка, орнитолог и авантюрист из Боньхада, Венгрия, который в настоящее время живет и работает в Нессельванге, Германия. Он фокусируется в основном на птицах, животных и фотографии природы.