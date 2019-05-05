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Понедельник, 06.05.2019
Любителям пощекотать нервишки: зловещие рисунки, с вашими самыми жуткими кошмарами (Фото)
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Любителям пощекотать нервишки: зловещие рисунки, с вашими самыми жуткими кошмарами (Фото)

Если вам хочется пощекотать свои нервишки, вы пришли по адресу! Здесь не будет милоты, только тревога, страх и монстры! Целых 20 иллюстраций с монстрами, которых перенес на бумагу из своих фантазий Датчанин Джон Кенн Мортенсен, режиссер и сценарист детских передач. Может быть, именно в силу своей профессии ему удается заглянуть в самую глубину страха и выудить жутких существ. Мурашки побегут с первой картинки.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Рисунок, Исскуство, Иллюстрация, Датчанин Джон Кенн Мортенсен.
12:35 Вс, 5 Май 2019 Телеграф
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