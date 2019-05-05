Любителям пощекотать нервишки: зловещие рисунки, с вашими самыми жуткими кошмарами (Фото) Если вам хочется пощекотать свои нервишки, вы пришли по адресу! Здесь не будет милоты, только тревога, страх и монстры! Целых 20 иллюстраций с монстрами, которых перенес на бумагу из своих фантазий Датчанин Джон Кенн Мортенсен, режиссер и сценарист детских передач. Может быть, именно в силу своей профессии ему удается заглянуть в самую глубину страха и выудить жутких существ. Мурашки побегут с первой картинки.