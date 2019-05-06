Умерла Народная артистка Украины и прима-балерина Леонора Эллинская

Новости культуры: В субботу, 4 мая, на 77-м году жизни скончалась народная артистка Украины, балерина Леонора Эллинская.

На сцене Леонора Эллинская воплотила образы Одетты-Одиллии в "Лебедином озере", Аврора в "Спящей красавице", Золушки и Жизели в одноименных балетах, Фригии в "Спартаке", Нимфы в "Лесной песне", Ширин в "Легенде о любви", Геро - "Много шума из ничего", Алиман - "Материнское поле", Мерседес - "Дон Жуан".

Последний спектакль, в котором она танцевала, был балет "Это танго в июне" в 2011 году, балерине в то время было 67 лет. Об этом пресс-служба Днепропетровского театра оперы и балета сообщила на своей странице в Facebook.

"С чувством глубокой скорби сообщаем о смерти примы-балерины Днепропетровского академического театра оперы и балета, педагога-репетитора, народной артистки Украины Эллинской Леоноры Михайловны".

О причинах смерти 76-летней артистки не сообщается.