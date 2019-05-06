Искусство макияжа: девушка превращает себя в монстра с помощью косметики (Фото)

Лара Вирт - 18-летняя австралийка и самоучка в макияже. Она красится в самых разных стилях для забавы и публикует свои фото в Instagram-аккаунте, надеясь вдохновить как можно больше людей на такие же экстравагантные формы искусства. Лара рассказывает, что вдохновением ей послужило то, что она влюбилась в героев фильмов "Пираты Карибского моря" и "Люди Икс". "Я решила, что настало мое время начать превращать себя в них! Я стала смотреть множество каналов на ютубе, изучать искусство макияжа. Я начала учиться на свой 14-й день рождения".