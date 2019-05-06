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Понедельник, 06.05.2019
Рукодельница из Венгрии создает удивительные композиции (Фото)
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Рукодельница из Венгрии создает удивительные композиции (Фото)

Агнес Херцег (Ágnes Herczeg) с помощью спиц и вязания создает повседневные и пасторальные сцены мирной жизни. Венгерская рукодельница использует зеленые, голубые, оранжевые и коричневые нити для формирования фруктовых деревьев и фигур, которые прикрепляются к небольшим веточкам и ветвям. Композиционная искусность художницы еще более впечатляет масштабами, в которых она работает: творения Агнес Херцег имеют всего несколько сантиметров в высоту, варьируя от 6 до 18 см и будучи чаще всего вертикальными. Наши постоянные читатели уже знакомы с творчеством рукодельницы из Венгрии, и сегодня мы предлагаем взглянуть на несколько ее новых работ, демонстрирующих прогресс в мастерстве художницы!
Фото: bugaga.ru
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Художница, Искусство, Агнес Херцег, Ágnes Herczeg.
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