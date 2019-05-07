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Вторник, 07.05.2019
Потрясающе: рукодельница из Мексики вышивает сцены из известного мультика (Фото)
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Потрясающе: рукодельница из Мексики вышивает сцены из известного мультика (Фото)

Габриэла Мартинес (Gabriela Martinez) — художница по вышиванию из Мексики, которая с 2015 года начала делать красочные вышивки, посвященные мультфильму "Симпсоны". Все свои работы она делает вручную, используя в последнее время в качестве основы фетр, придающий им красивый фон и идеально сочетающийся с цветовой палитрой мультсериала. На одну вышивку у нее уходит 10-30 часов, но это время, по ее словам, она проводит очень весело, потому что каждый раз, когда она приступает к вышиванию, она вспоминает сцены из своего любимого мультфильма.
Фото: bugaga.ru
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