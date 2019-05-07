Невероятная красота: снимки, сделанные на рассвете (Фото) Как известно, в фотографии главное — свет. А лучший свет, как правило, бывает на рассвете, и это, пожалуй, самое благодатное время для фотографа. Время, которое нельзя упустить! В этом выпуске вы найдете двадцать лучших снимков, сделанных на рассвете. Приятного просмотра!