Вкусненько: снимки еды от талантливого фотографа (Фото) Анатолий Васильев — талантливый фотограф, ретушер и арт-директор, проживающий в Санкт-Петербурге, Россия. Он специализируется в основном на рекламе и фотографии еды. Анатолий снимает много архитектурных, интерьерных и натюрмортных фотографий.