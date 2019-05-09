Милые очаровашки: знаменитости и известные персонажи в необычном стиле (Фото) Художница Лера Кирякова может превратить любую знаменитость в очаровательную мультяшку. Теперь художница взялась еще и за персонажей известных фильмов и мультиков и нарисовала их в абсолютно очаровательном стиле.