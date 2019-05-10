Картины из подручных средств на примере талантливых людей со всего мира (Фото)

В мире так много талантливых людей, которые создают поистине уникальные и неординарные вещи, используя при этом всевозможные подручные средства: от банальных болтов и карт до компакт-дисков и старых писем, которые благодаря незаурядному таланту, непосильному труду, безудержной фантазии и потраченному (уж явно не в пустую) времени, превращаются в великолепные портреты, поражающие своей реалистичностью и креативностью.